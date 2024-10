Forlì, servizi ai senzatetto: il Comune va avanti

L’Amministrazione tira dritto: il servizio di prima accoglienza (stazione di posta) per persone senza fissa dimora in via Marsala, 7, e di housing first in corso Garibaldi, 319, saranno approvati oggi in giunta, con l’unico voto contrario (salvo sorprese, ndr) della Lega. A rassicurare è l’assessora alle politiche sociali, Angelica Sansanvini nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio. «Procede l’approvazione delle due delibere di giunta riguardanti il recupero di alloggi sfitti e l’attivazione di servizi di sostegno e presa in carico di persone in condizioni di temporanea fragilità socio-sanitaria – afferma Sansavini –. Entrambi i percorsi sono finanziati con risorse Pnrr (1,8 milioni di euro) e prevedono la riqualificazione e valorizzazione degli immobili Acer siti in via Marsala, 7, e Corso Garibaldi, 319. In via Marsala al posto di quattro vetrine abbandonate, sorgerà una stazione di posta. Si tratta di un presidio sociale e sanitario di accompagnamento pensato per facilitare l’accesso alla rete di servizi territoriali. In corso Garibaldi 319, 256 e 260, verranno recuperati e riqualificati ulteriori appartamenti vuoti di proprietà del Comune da assegnare temporaneamente a persone fragili caratterizzate da percorsi di autonomia reddituale, abitativa e relazionale avanzata».