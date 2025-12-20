Forlì, sequestrato oltre un quintale di pesce in un esercizio commerciale. Diffide al titolare

FORLI’. La Polizia Locale di Forlì, più precisamente la Sezione di Polizia Commerciale, unitamente al personale dell’AUSL Veterinaria, nella mattinata odierna ha effettuato un controllo congiunto presso un esercizio commerciale ubicato in Via Orsini. Nel corso dei controlli all’interno dei locali sono stati individuati 112 kg di pesce all’interno di una cella frigorifera non tracciati, ovvero senza l’indicazione della provenienza. Si è proceduto pertanto al sequestrato amministrativo del quantitativo individuato, a cui seguirà da parte dell’AUSL una sanzione amministrativa che verrà notificata al titolare.

L’attività ispettiva ha portato inoltre a rilevare ulteriori situazioni anomale; all’interno dei locali infatti veniva svolta attività di manipolazione di carne e pesce senza alcun titolo autorizzativo e di confezionamento di alimenti, i servizi igienici si trovavano in condizioni igienico sanitarie carenti ed erano mancanti i cartelli relativi all’obbligo del divieto di fumo e del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori.

Pertanto sia gli agenti della Polizia Locale che il personale dell’ AUSL hanno proceduto a notificare diverse diffide nei confronti dell’esercente, la cui ottemperanza verrà verificata nei prossimi giorni con un ulteriore sopralluogo. Infine l’attività di manipolazione di alimenti, che si effettuava all’interno di un piccolo locale dell’attività economica, sarà oggetto di ulteriore sopralluogo e verifica da parte dell’ AUSL competente per materia.

«I controlli congiunti – evidenzia il Comandante della Polizia Locale di Forlì, Claudio Festari – che stiamo proseguendo con il personale dell’AUSL, che ringrazio per la preziosa collaborazione, sono molto preziosi in un’ottica di tutela del consumatore, e perseguono lo scopo di verificare le principali regole di igiene e salubrità sia degli alimenti che dei locali. Ringrazio anche tutto il personale della Sezione Polizia Commerciale che si adopera con professionalità in questo ambito molto delicato».

Concludono l’Assessore con Delega alla Sicurezza Luca Bartolini e il Vice Sindaco Vincenzo Bongiorno «la nostra Giunta proseguirà con determinazione su questa linea: tutela della salute dei cittadini e rispetto delle regole. Regole che non hanno colore e che valgono allo stesso modo per tutti; ciò che è richiesto ai negozi gestiti da italiani deve essere applicato, senza eccezioni, anche a quelli gestiti da stranieri. Nessuna zona franca e nessuna politica dei due pesi e delle due misure”