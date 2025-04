Forlì, sequestrato immobile affittacamere abusivo, due stranieri espulsi

FORLI’. Operazione della Polizia di Stato di contrasto all’immigrazione irregolare: sequestrato un affittacamere abusivo in zona residenziale a Forlì. Nella mattinata di martedì i poliziotti della Squadra Mobile della Questura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Forlì ed hanno sigillato tutta l’area. Si tratta di uno stabile ubicato in zona residenziale di proprietà di una cittadina straniera per un valore commerciale di oltre 500.000 euro.

Numerosi residenti del quartiere si sono rivolti alla Questura, nei mesi scorsi, segnalando un via vai sospetto in zona, preoccupati per quanto potesse accadere. Nel corso delle indagini la Squadra Mobile ha documentato che tutta la struttura è abusivamente adibita a dormitorio al cui interno sono ospitati tra i venti e trenta cittadini stranieri, taluni dei quali esponenti di primo piano della microcriminalità cittadina, tra cui anche stranieri irregolari. Dalle indagini è emerso che gli stranieri corrispondono “in nero” un canone di locazione alla proprietaria per l’occupazione di un posto letto e che comunque vivevano in condizioni di precarietà. La Polizia Scientifica ha documentato lo stato di incuria e degrado, le condizioni di alloggio fortemente a rischio per la sicurezza, tant’è che erano stati ricavati posti letto anche negli scantinati, tra immondizia e sporcizia. E’ emerso che gli ospiti erano anche al freddo durante i mesi invernali; sono state documentate inoltre anche allacci abusivi alla rete elettrica.

Si è trattato, a tutti gli effetti, di un “albergo” o “affittacamere” abusivo nel cuore della città, per cui la proprietaria non aveva mai ottenuto e richiesto alcuna autorizzazione.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che tutti gli stranieri ospitati erano “invisibili” per cui la proprietaria non aveva mai fatto alcuna segnalazione in Questura, non consentendo quindi alcun controllo, prassi che aveva alimentato una vera zona franca nel cuore della città, come testimoniato dal ritrovamento di droga nel corso di un precedente controllo.

Quattordici uomini, tra poliziotti, carabinieri e agenti della polizia locale di Forlì, sono stati impiegati per dare esecuzione al sequestro dell’immobile, in occasione del quale sono stati identificati quindici stranieri, tra cui due irregolari che sono stati avviati all’espulsione.