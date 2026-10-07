Forlì, senza biglietto sul bus fa perdere mezz’ora agli altri passeggeri

FOPRLì. Un uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per interruzione di pubblico servizio. Sorpreso senza biglietto su un autobus di linea cittadina, in crescente stato di alterazione, ha arrecato disturbo ai controllori che lo hanno fatto scendere dal mezzo, e ai numerosi passeggeri, determinando però un ritardo del pubblico servizio di circa 30 minuti.

L’intervento è stato condotto dai carabinieri nel corso di controlli che hanno anche portato alla denuncia di un automobilista per “guida senza patente” poiché è stato nuovamente sorpreso a condurre un’autovettura senza mai aver conseguito la patente di guida, con sanzione penale per l’accertata recidiva biennale della violazione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.