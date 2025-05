Si è concluso l’ultimo di una serie di ponti e gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Forlì sono stati presenti lungo le strade ed autostrade della provincia al fine di prevenire incidenti, aiutare utenti in difficoltà e contrastare comportamenti scorretti alla guida.

Tra giovedì e domenica 75 pattuglie della Polizia Stradale hanno controllato 330 veicoli e quasi 500 persone, di cui 260 sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non fossero in stato di ebrezza.