Forlì, scuole aperte giovedì 8 gennaio

Scuole aperte domani a Forlì. Lo annuncia il Comune in una nota. “Domani scuole aperte e ripresa di tutte le attività didattiche - spiega l’assessora Paola Casara - la decisione di sospendere le lezioni e di tenere aperti tutti i plessi solo per il personale Ata ci ha permesso di intervenire per tempo e in maniera più approfondita in alcune situazioni delicate e compromesse, di attivare con largo anticipo i sistemi di riscaldamento e di pulire gli ingressi e le aree verdi da cumuli di neve e rami rotti. Per questo tipo di operazioni sono state attivate 6 squadre attrezzate con bob-cat e operatori manuali. Tutto il mondo della scuola, in ogni caso, ha dimostrato una forte capacità di reazione e spirito di collaborazione con i servizi del Comune. Ringrazio le Dirigenti scolastiche e i nostri uffici per il prezioso lavoro di squadra. Anche questa volta abbiamo dimostrato il grande valore dell’intera macchina comunale”.

Sono 15 gli spazzaneve e gli spargisale, affiancati da 6 squadre di operatori a piedi, che anche oggi sono in azione soprattutto nelle arterie minori, nelle aree di sosta, sui marciapiedi, lungo le scalinate degli edifici pubblici e nelle piste ciclabili, che in queste ore risultano più sgombre da autoveicoli e motocicli.

Il Servizio Verde e Infrastrutture del Comune di Forlì ha già eseguito centinaia di operazioni di sgombero, pulizia e raccolta di rami e alberature rovinate a terra per il massiccio peso della neve e altre decine sono in corso con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e di tutte le Forze dell’Ordine.

“Solo come Comune” - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta - “abbiamo messo in campo a partire da ieri mattina più di 60 mezzi provvisti di lame spazzaneve e spargisale. Per i quartieri con molti residenti e maggiormente soggetti a disagi di spalatura (strade strette e auto in sosta), sono stati attivati 6 mezzi operativi di piccole dimensioni (bob-cat). Per la pulizia delle piste ciclabili sono state messe a disposizione 5 squadre che hanno cominciato le operazioni di spalatura al termine dell’evento nevoso. Adesso la priorità sono la rimozione di rami in strada e le operazioni di verifica della stabilità delle alberature in scuole e parchi pubblici. Gli operatori dedicati a questo genere di attività sono 8, suddivisi in 3 squadre con ragno per sezionatura e carico del materiale e taglio dei rami in quota. In pratica, il Piano Neve e Ghiaccio del Comune di Forlì è entrato in funzione in ogni sua declinazione, dando una risposta concreta e tempestiva all’emergenza in corso. Questo è stato possibile anche grazie a tutti i dipendenti comunali che hanno operato senza sosta in un giorno di festa e che tuttora sono impegnati sulle nostre strade e alla Società Consortile “Dedalo Tre”, affidataria dell’appalto di manutenzione delle infrastrutture stradali di Forlì. Le operazioni di messa in sicurezza del territorio comunale proseguiranno in serata, con l’entrata in funzione di numerosi mezzi spargisale e squadre di operatori sui percorsi prioritari e nei punti più critici (rotatorie e incroci). Raccomandiamo in ogni caso massima prudenza negli spostamenti, poiché il sensibile calo delle temperature già da questa notte potrà favorire la formazione di ghiaccio.”