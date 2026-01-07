Forlì, scuole aperte giovedì 8 gennaio

Scuole aperte domani a Forlì. Lo annuncia il Comune in una nota. “Domani scuole aperte e ripresa di tutte le attività didattiche - spiega l’assessora Paola Casara - la decisione di sospendere le lezioni e di tenere aperti tutti i plessi solo per il personale Ata ci ha permesso di intervenire per tempo e in maniera più approfondita in alcune situazioni delicate e compromesse, di attivare con largo anticipo i sistemi di riscaldamento e di pulire gli ingressi e le aree verdi da cumuli di neve e rami rotti. Per questo tipo di operazioni sono state attivate 6 squadre attrezzate con bob-cat e operatori manuali. Tutto il mondo della scuola, in ogni caso, ha dimostrato una forte capacità di reazione e spirito di collaborazione con i servizi del Comune. Ringrazio le Dirigenti scolastiche e i nostri uffici per il prezioso lavoro di squadra. Anche questa volta abbiamo dimostrato il grande valore dell’intera macchina comunale”.