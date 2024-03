Forlì, scuola, cultura, sport e mobilità: sono 50 i progetti finanziati

Cinquanta progetti approvati e finanziati sui 63 presentati, circa 81 milioni di euro di investimenti (65,6 dal Pnrr, gli altri da fondi comunali o co-finanziamenti). Il Piano nazionale ripresa resilienza rappresenta per il Comune di Forlì, come per tutte le città italiane, un’opportunità per cambiare il suo volto entro il 2026. «I progetti che abbiamo messo in campo – spiega l’assessore Marco Catalano, che ha la delega anche al Pnrr – riguardano recupero di edifici esistenti, implementazione delle rete di ciclovie urbane, apertura di nuovi parcheggi vicino al centro ed edilizia scolastica. Proprio tra i parcheggi figura il primo intervento interamente finito, quello di Casamorata, mentre il prossimo da realizzare sarà quello di Galleria Vittoria, oltre a quello del Campus universitario. Nei tre parcheggi avremo 279 posti auto».

A più di metà del percorso dall’uscita dei primi bandi, nel 2021, l’Amministrazione ha individuato e fatto partire interventi per edifici scolatici e cultura, cantieri per migliorare la mobilità urbana e per il risparmio energetico, interventi per la vulnerabilità di alcune fasce di cittadini, altri che mirano alla trasformazione della pubblica amministrazione dal punto di vista della digitalizzazione rendendola semplice e disponibile. «In ambito scolastico – specifica l’assessore Catalano, in forza a Fratelli d’Italia – stiamo realizzando 4 interventi importanti, per un valore di 18 milioni di euro: la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria “Maroncelli”, e la riqualificazione energetica, restauro e adeguamento sismico delle scuole “Tempesta”, “Squadrani” e “De Amicis”. Per quanto riguarda i luoghi culturali c’è la nuova ala del San Domenico con realizzazione del piano interrato per spazi museali, laboratori e depositi, nonché la riqualificazione del chiostro sud. Poi la riqualificazione del palazzo del Merenda, sede della biblioteca comunale e di archivi storici. Per la mobilità abbiamo l’implementazione della rete di ciclovia urbana, prima fra tutti il collegamento tra Forlì e Roncadello. Abbiamo anche progetti per incrementare i servizi ai cittadini, sia in campo digitale sia sociale, con sostegno alle famiglie, alla genitorialità, alle persone in difficoltà. Per gli impianti sportivi basta citare il PalaGalassi e Roncolido: in quest’ultimo la riqualificazione prevede un parco a vocazione sportiva con discipline all’aperto (padel, tennis, basket) e un parco avventura. Per il PalaGalassi avremo l’adeguamento normativo funzionale e l’innalzamento del livello qualitativo di fruizione da parte degli spettatori, con interventi edile e impiantistici che interesseranno l’area esterna e interna con ad esempio nuova illuminazione e seggiolini. Gli interventi nell’impianto sportivo costeranno 2 milioni 280mila euro del Pnrr, con 500mila euro municipali».

Sul fronte alloggi residenziali pubblici previsti interventi di ristrutturazione, in collaborazione con Acer, in via del Portonaccio, corso Garibaldi e via Autoparco. Nei prossimi due anni saranno ancora tanti i cantieri sparsi in città.