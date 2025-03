«Sostenere l’istruzione, la cultura e le giovani generazioni è per noi di CIA-Conad un impegno fondamentale. Per questo sosteniamo da anni Scrittori di Classe, un progetto attraverso cui vogliamo stimolare la curiosità e l’immaginazione dei ragazzi nelle scuole dei nostri territori, offrendo loro un modo divertente per esplorare temi di attualità e sviluppare le loro capacità di scrittura, contribuendo a sviluppare quella che sarà la nuova generazione di cittadini che animerà le nostre Comunità», ha commentato Luca Panzavolta , amministratore delegato di CIA-Conad.

Il racconto dei giovanissimi forlivesi è stato pubblicato, insieme agli altri 11 selezionati a livello nazionale, in un volume intitolato “Minecraft - Avventure per un mondo migliore”, che viene distribuito gratuitamente a chi fa la spesa nei negozi Conad e colleziona gli appositi “Bollibri” fino al 6 aprile 2025.

Quest’anno “Scrittori di classe”, dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ruotava attorno ai temi del videogioco “Minecraft”, scelto come spunto per mettere in luce il legame positivo tra il mondo virtuale e quello reale. In questa edizione il gioco è parte integrante del progetto educativo attraverso il “game-based learning”, una metodologia innovativa che utilizza i videogiochi come strumenti per l’apprendimento, favorendo lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali e incoraggiando il pensiero critico e il lavoro di squadra, in modo più coinvolgente ed efficace.

Scrittori di Classe è il progetto cardine di “Insieme per la scuola”, programma dedicato a supportare l’istruzione e arricchire le aule con strumenti utili all’apprendimento. Dal 2012, grazie al contributo dei clienti Conad, è stato possibile donare alle scuole 337mila premi tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di oltre 42milioni di euro.

Dal 7 aprile al 18 maggio 2025, ogni 20 euro di spesa, i clienti riceveranno un bollino per collezionare i premi a tema Minecraft e un buono “Insieme per la Scuola” che permetterà di richiedere i premi del Catalogo Scuola 2025, che include una vasta gamma di materiali didattici, attrezzature informatiche e multimediali, oltre a numerosi articoli indispensabili per le attività scolastiche.

L’impegno di Conad per la scuola e le nuove generazioni rientra nella strategia di sostenibilità concreta di Conad “Sosteniamo il futuro”, basata sui tre pilastri della sostenibilità: ambiente e risorse, persone e comunità, imprese e territorio.