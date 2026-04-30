Forlì, scoperto l’imbrattatore della statua di Icaro: “Risarcirà i danni”

È stato tempestivamente individuato, grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali, e deferito all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale di Forlì il giovane che nelle scorse settimane aveva imbrattato la statua di Icaro in Piazzale della Vittoria.

Il ragazzo, che successivamente è stato convocato presso gli uffici del comando della Polizia Locale, ha espresso profondo rammarico per il gesto compiuto, dichiarandosi disponibile a risarcire i danni arrecati. L’imbrattamento, che riguardava il piede destro della statua, nel frattempo è già stato restaurato previo nulla osta della Soprintendenza delle Belle Arti.

“Il monumento, in passato frequentemente oggetto di atti vandalici, non aveva più subìto imbrattamenti da quando abbiamo installato un diffusore audio che invita chiunque si avvicini ad allontanarsi dalla statua e mette in allerta che l’area è videosorvegliata” – spiega l’assessore Luca Bartolini. “Il recente imbrattamento del piede di Icaro, il primo e unico caso dall’adozione di tale misura, è un gesto che va condannato con fermezza, perché colpisce un simbolo della nostra città e il patrimonio comune di tutti i cittadini. Allo stesso tempo, voglio sottolineare con soddisfazione l’efficacia del sistema di videosorveglianza comunale e la tempestività dell’intervento della Polizia Locale, che in tempi rapidi ha consentito di individuare e punire il responsabile. Questo dimostra come gli investimenti fatti sulla sicurezza urbana e sul controllo del territorio non siano solo deterrenti, ma strumenti concreti per garantire legalità e tutela del decoro urbano. È importante che da episodi come questo emerga anche un messaggio educativo, soprattutto per le giovani generazioni: il rispetto dei beni pubblici è un dovere civico fondamentale. Continueremo a lavorare per rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo, ma anche per promuovere una cultura diffusa del rispetto della città e dei suoi simboli.”

“Ringrazio gli agenti intervenuti tempestivamente per individuare il responsabile del gesto” – aggiunge il Comandante della Polizia Locale, Festari. “Episodi come questo dimostrano quanto sia determinante, ai fini dell’identificazione del responsabile, la sinergia operativa tra il sistema di videosorveglianza comunale e uno specifico impianto di monitoraggio dedicato alla tutela del bene architettonico.”