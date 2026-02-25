Forlì. Scoperto dormitorio abusivo in pieno centro: all’interno 13 stranieri

Tredici stranieri, stipati in un appartamento in Corso Mazzini, dove vivevano in subaffitto in condizioni di forte degrado. E’ quanto ha scoperto la polizia locale con un blitz effettuato questa mattina intorno alle 5 dopo aver ricevuto varie segnalazioni da cittadini, riguardo a uno strano via vai continuo e con persone periodicamente diverse. In pratica l’appartamento, di proprietà di un cittadino italiano, è stato trasformato in un dormitorio dalla persona che lo ha affittato, un cittadino del Bangladesh, che poi lo ha subaffittato abusivamente a 11 connazionali e a 2 persone del Gambia facendosi pagare 200-250 euro in nero al mese da ognuno di loro. L’appartamento dove dormivano i 13 stranieri era in pessime condizioni igieniche con muffa alle pareti, sporcizia e presenza di blatte. «Purtroppo non è l’unico caso, è una piaga diffusa - afferma l’assessore alla sicurezza Luca Bartolini - i dormitori abusivi sono presenti in città e continueremo senza sosta ad effettuare controlli mirati per impedire che per colpa dell’avidità di pochi ci rimetta la collettività».