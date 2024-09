Forlì, scoperti gli autori dei manifesti razzisti esposti in centro: nove denunce

Individuati gli autori del manifesti razzisti esposti a fine agosto a Forlì. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Forlì hanno denunciato 9 persone ritenute, a vario titolo, i presunti responsabili dei reati di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa in concorso”, “minaccia in concorso” e “deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso”.

La sera del 27 agosto, sono stati affissi, in centro, nei pressi delle vetrine di alcune attività commerciali etniche, volantini a sfondo razziale e contenuti offensivi.

Le immediate indagini condotte dai carabinieri di Forlì, hanno consentito di individuare i presunti responsabili nei 9 soggetti, già noti alle forze dell’ordine., che sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica di Forlì, per i reati di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa in concorso”, “minaccia in concorso” e “deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso”.