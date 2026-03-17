Forlì, scoperti con due chili e mezzo cocaina: due arresti

Lo scorso 8 marzo i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Forlì, con il supporto dei militari della Compagnia di Civita Castellana, hanno arrestato un albanese di 50 anni e un cittadino di 31 anni, ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività traeva origine da alcuni accertamenti svolti nei giorni precedenti dai carabinieri del Comando Provinciale di Forlì, durante i quali si era avuto modo di riscontrare come il pachistano intrattenesse rapporti con individui già noti gravitanti nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti. Evidenze che inducevano i militari ad approfondire gli accertamenti, in cui veniva notato il pachistano raggiungere un albanese, con il quale si intratteneva assumendo un atteggiamento ritenuto sospetto. I due venivano seguiti e monitorati lungo il loro tragitto e si decideva di procedere al loro controllo nella provincia di Viterbo. Giunti in prossimità dell’uscita del casello autostradale di Orte diretti verso la E45 con direzione Romagna, i due venivano fermati e sottoposti a perquisizione. Le operazioni consentivano di rinvenire, nella disponibilità dei due, un quantitativo di circa 2,5 kg di cocaina, la somma in contanti di circa 4.000 euro e tre apparati. Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro penale.

I due arrestati, concluse le formalità di rito e in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Viterbo, sono stati accompagnati presso la Casa Circondariale di Viterbo in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice del Tribunale di Viterbo ha convalidato gli arresti disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per uno dei due soggetti.