Forlì. Scontro tra una bici e un furgone a Collina, muore ciclista di 61 anni

Tragico schianto nella frazione di Collina, in via delle Caminate, dove questa mattina un ciclista di 61 anni residente a Boncellino ha perso la vita in un incidente stradale. Erano circa le 10.30 quando un furgone Wolkswagen condotto da un residente che stava tornando a casa, in un tratto in curva si è scontrato con il ciclista per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto. Il furgone procedeva in direzione Rocca delle Caminate, quindi in salita, mentre il 61enne arrivava dalla parte opposta in discesa. L’impatto è stato violento, dopo un volo di diversi metri il ciclista è finito nel cortile di un’abitazione, mentre la bici è andata nel fosso. Sul posto oltre alla polizia locale sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro constatare la morte del 61enne.