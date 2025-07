Forlì. Scontro auto moto sulla Lughese: muore un 56enne

Tragedia questa mattina sulla via Lughese a San Martino in Villafranca, in uno scontro tra un’auto e una moto ha perso la vita un motociclista di 56 anni residente a Forlì e originario della Campania. L’uomo era in sella a uno scooter Honda Forza 750 e stava procedendo sulla Lughese in direzione Russi, era in un tratto rettilineo. Improvvisamente dalla sua destra è spuntata da un ingresso privato una Suzuki Jimmy condotta da un 81enne che ha girato verso Forlì. Il 56enne ha colpito in pieno la vettura ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. L’anziano alla guida dell’auto è stato trasportato in ospedale in ambulanza in stato di choc.