Forlì, scontro all’incrocio e furgone ribaltato: un ferito grave incastrato tra le lamiere

Grave incidente stradale, intorno alle 17:30, all’incrocio tra via Minarda e via Portolani. Un’auto e un furgone sono entrati in una violenta collisione, per dinamiche ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale. A causa dell’impatto il furgone si è ribaltato al centro della carreggiata, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco per estrarre uno dei passeggeri dalle lamiere. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine straniera, trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni, anche se fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Medicate sul posto e con ferite lievi le altre tre persone coinvolte. Oltre al personale di Romagna Soccorso, sul posto hanno operato a lungo gli agenti per i rilievi di rito, con pesanti ripercussioni sulla viabilità a causa della chiusura del tratto stradale.