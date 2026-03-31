Forlì, scomparsa ragazza di 15 anni: “Aiutateci a ritrovare Hana”

Giorni di apprensione alla ricerca della 15enne Hana, scomparsa da Forlì venerdì 27 marzo. L’adolescente, come scrive l’avvocata Barbara Iannucelli dell’Associazione Penelope per le persone scomparse, ha con sé uno zaino verde militare e da Forlì potrebbe aver raggiunto Milano. Hana è alta 1.60 centimetri, è di corporatura esile, ha capelli castani e occhi castani.

La ragazza ha capelli ricci e scuri, potrebbe trovarsi in Lombardia. Si chiede a chiunque abbia informazioni utili per le ricerche di allertare il 112 o l’Associazione Penelope al numero 347-5324925.