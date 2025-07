Forlì, sciopero di Sofalegname: “Turni fino a 12 ore e poi lasciati a casa”. Mercoledì 9 luglio presidio sindacale

Da quasi una settimana i lavoratori di Sofalegname sono in sciopero e portano avanti un picchetto di fronte all’azienda committente Gruppo 8 di via Gramadora a Forlì, supportati dal sindacato Sudd Cobas. “Sono gli stessi lavoratori - si legge in una nota dei sindacati Adl Cobas - sfruttati con turni fino a 12 ore e messi a dormire in un capannone vicino all’azienda, che a dicembre con uno sciopero a oltranza hanno ottenuto condizioni più degne e contratti regolari. Adesso Sofalegname ha intenzione di lasciare a casa 40 persone, delocalizzando la produzione in Cina e dando parte della produzione in conto terzi. Non potendo più sfruttare, chiude”.

“Esprimendo piena solidarietà - conclude Adl Cobas - ai lavoratori di Sofalegname e ai sindacalisti e alle sindacaliste di Sudd Cobas, ci uniremo al presidio di domani mercoledì 9 luglio alle ore 16 sotto la prefettura di Forlì. Contro lo sfruttamento, per i diritti”.