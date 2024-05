Forlì. Sciopero all’Istituto comprensivo 9 per protesta contro la dirigente scolastica: aule vuote e bambini a casa - Gallery

I genitori degli studenti delle scuole dell’istituto comprensivo 9, che conta due materne, due elementari e una media sparse tra Villafranca e Roncadello, non si fermano e per la giornata di oggi hanno indetto una protesta. In pratica, gli alunni dei plessi scolastici oggi diserteranno le ore di lezione, mentre gli adulti hanno organizzato due presidi già dalle 8 del mattino, uno nei pressi della scuola media Glauco Fiorini a Villafranca (sede centrale dell’istituto) e l’altro a Roncadello sempre vicino al plesso scolastico. “E’ necessario dare un segnale forte - spiega il comitato dei genitori -, dopo quanto accaduto. A scuola c’è un clima di tensione che si ripercuote anche sui bambini. Sappiamo che l’Ufficio scolastico regionale ha in mano tutto, ma conosciamo anche i tempi burocratici. Serve una soluzione il prima possibile”. La protesta arriva a distanza di una settimana dagli striscioni appesi nei vari istituti e da quando è intervenuta la Polizia per mediare l’incontro tra genitori e dirigente scolastica. Dopo settimane di braccio di ferro, l’incontro tra genitori e preside c’è stato ma con la supervisione delle forze dell’ordine. Un confronto che, ad oggi, non ha portato a nessun miglioramento e che vede le famiglie degli studenti convinte e compatte sul fatto che il clima si stia riflettendo sugli alunni che cominciano ad accusare stress e, in alcuni casi, non voler andare a scuola. Infatti, all’interno dell’istituto ci sono da mesi forti tensioni in particolare tra corpo docente e personale amministrativo e tecnico da un lato e la dirigente dall’altro. Alcuni insegnanti avrebbero già chiesto il trasferimento (anche se attualmente alcuni sembrano aver fatto marcia indietro in attesa di una soluzione e comunque non escludono di poter usufruire della finestra di giugno nel momento in cui il problema non venga risolto), mentre altri si sono dimessi dai ruoli aggiuntivi che ricoprivano (la stessa riunione indetta nella giornata di mercoledì scorso è durata più di 4 ore ndr). Stando a quanto è stato possibile ricostruire, i rapporti sono incrinati tanto che c’è stata un’ispezione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si è conclusa nelle scorse settimane e di cui si attendono ancora gli esiti. Insomma, nonostante anche le organizzazioni sindacali abbiano chiesto alla stessa Amministrazione scolastica di intervenire in tempi brevi, l’insoddisfazione di insegnanti e genitori è sempre più tangibile. Che l’incontro della scorsa settimana non fosse stato chiarificatore, lo si era capito subito il giorno dopo con l’affissione di alcuni striscioni. Oggi lo sciopero, con bambini che non andranno a scuola e genitori in presidio a Roncadello e Villafranca.