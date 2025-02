Forlì, sciopero all’Electrolux: “Risposta all’atto di arroganza della direzione”

“Grave atto di arroganza”. La Rsu ha indetto per oggi, 3 febbraio, una giornata di sciopero. “La richiesta scritta della Rsu - si legge nella nota - di avere un incontro con la Direzione su un tema caro ai lavoratori, la mancanza della convocazione e persino di una risposta, è un grave atto di arroganza e violazione del rispetto dovuto a tutte le lavoratrici e i lavoratori e ai loro rappresentanti. Quando la Direzione, in alcuni casi senza preavviso, chiama la Rsu, per rispetto di ciò che rappresenta, noi partecipiamo, com’è giusto, alle riunioni. L’assenza della dovuta reciprocità nei rapporti e l’attenzione per le richieste dei lavoratori, riteniamo debba essere opportunamente contestata, per affermare che noi tutti siamo persone, e meritiamo come lavoratori rispetto e attenzione per ciò che abbiamo da dire. Si voleva discutere di una fermata il 3 febbraio, da tempo sollecitata. Questo indifferente silenzio da parte dell’azienda, non fa altro che confermare un modus operandi ormai affermato da tempo a cui ci hanno abituati ma a cui non dobbiamo sottostare”.