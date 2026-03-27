Forlì, sciopero all’Electrolux, i sindacati: “Malore a una lavoratrice, doveva essere chiamata l’ambulanza”

Oggi le rappresentanze sindacali Fiom Cgil hanno proclamato uno sciopero di 4 ore all’Electrolux di Forlì. La causa scatenante il malore di una lavoratrice nella mattina di mercoledì 25 marzo. “Una nostra collega - scrivono i sindacati - intorno alle 7:40, si è sentita male ed è svenuta in area ristoro all’entrata. Chi era lì con lei, ha subito avvisato l’ufficio. La collega è stata portata in infermeria in barella. Chi ha avvisato si è da subito premurata di chiedere di chiamare l’ambulanza per poi iniziare il suo turno di lavoro. La risposta dell’infermiera è stata “vediamo come sta!”. La collega era appena svenuta, rispondeva faticosamente e confusamente emettendo suoni alle sollecitazioni dall’esterno, si vedeva palesemente che non stava bene e che poteva essere una cosa grave, ma non per l’infermiera. Dopo mezz’ora la collega era ancora in infermeria. E’ stata accompagnata a piedi. trascinandola fino agli armadietti del reparto piani, dall’altra parte del capannone! Gravissima altra violazione! Quando è arrivata, affaticata e stordita, è stata ancora male, tanto che l’hanno dovuta fare sedere per farla riprendere. Cosa dobbiamo, aspettare il morto per chiamare l’ambulanza?”.

“Da tempo - continuano i sindacati - e più volte all’azienda, in plenaria e anche durante le riunioni periodiche col medico competente, è stata segnalata la pesante criticità della gestione dell’infermeria, con relativi episodi. L’azienda ha risposto che avrebbe verificato, ma evidentemente pare siano loro a condizionarne la gestione, visto il ripetersi dei gravi ed inaccettabili episodi. Quindi, non solo la salute dei dipendenti non è tra le loro priorità, ma si agisce con una grave negligenza. Potrebbe davvero scapparci il morto”.