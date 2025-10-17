Forlì, sciopero all’Electrolux: “Eliminate le postazioni di lavoro per dipendenti con invalidità”

Sciopero all’Electrolux a Forlì. Lo annunciano le rappresentanze sindacali: “Ondata di proteste per 860 dipendenti produzione forni e piani cottura per la decisione della direzione di eliminare le posizione adatte ai lavoratori con legge 68/99 invalidità. Nei recenti accordi di Gruppo si è, invece, stabilito che tali posizioni andavano garantite e aumentate. Una decisione unilaterale che si somma a ripetute violazioni sugli impegni di coinvolgimento delle RSU in relazione alle modifiche organizzative, coinvolgimenti stabiliti per accordo ma disattesi. Da qui la richiesta di intervento dei coordinatori nazionali Electrolux FIM FIOM UILM. Da qui gli scioperi”.