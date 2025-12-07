Forlì, schianto sulla via Emilia al Ronco: sette feriti, compresi due bambini

Grave incidente stradale intorno alle 15.30 sulla via Emilia al Ronco. Due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Forlì. In una c’erano due nonni, con i nipotini e il padre dei due bambini; nell’altra, un uomo e una donna. Quest’ultima, una 69enne di Bagnacavallo, è colei che ha riportato le ferite più serie ed è stata trasportata in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’eliambulanza del 118 è atterrata lungo la via Emilia, chiusa dalla Polizia di Stato per permettere i soccorsi.