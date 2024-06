Forlì, schianto in via Cavedalone: ferito anziano

Grave incidente stradale in via Cavedalone intorno alle 20. Un anziano di 80 anni è rimasto ferito nello scontro tra la sua auto, una Hyundai, e una Ford C Max. L’anziano stava percorrendo la strada e stava svoltando verso sinistra quando, forse causa del sole basso, si è scontrato con l’altra vettura che percorreva via Due Ponti.

Nell’impatto violento l’anziano ha finito la sua corsa contro la recinzione di una casa colonica. Avendo ricevuto il colpo sullo sportello, non è stato agevole estrarlo dall’abitacolo. Sul posto Polizia locale e ambulanze del 118. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita