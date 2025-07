Forlì, schianto in scooter: muore 80enne

Un drammatico schianto mentre era in sella al suo amato scooter. Un barbiere di 80 anni compiuti lo scorso 9 maggio, è morto ieri pomeriggio poco prima delle 18 per i gravi traumi riportati nella caduta seguita all’impatto con un’auto. E’ successo in via Piancastelli. Inutili le prime cure e il trasporto in elicottero. Le sue condizioni sono subito apparse delicate ai sanitari subito intervenuti. E’ deceduto durante il volo. Saranno i carabinieri a ricostruire quello che è accaduto ieri in via Piancastelli. Pare che la vittima procedesse da via Pietro Bandini. L’impatto con l’auto, una Ford, è avvenuto all’intersezione con via Piancastelli, una trasversale di viale Roma. Per l’80enne lo scontro è stato quasi frontale. Gravi le ferite riportate. I sanitari hanno capito subito la situazione.