Forlì, schianto in autostrada: muore 66enne

Drammatico incidente stradale poco prima delle 19.30 lungo la carreggiata nord dell'A14 all'altezza del Bevano. Nel tamponamento tra un camion e un'auto è rimasta uccisa una persona, un uomo di 66 anni recuperato senza vita all'interno della vettura che si è ribaltata sulla carreggiata dopo l'impatto. Il dramma si è consumato all'altezza del chilometro 89 in corsia nord, poco dopo l'area di servizio del Bevano. Lo schianto tra il mezzo pesante e l'auto è stato molto violento. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia stradale della sottosezione dell'A14 intervenuta per i rilievi di legge.