Forlì, schianto in auto: feriti anziani coniugi

Grave incidente stradale poco prima delle 17 in via Monda. Una coppia di anziani residenti a Cusercoli è rimasta ferita dopo che la loro auto è finita fuori strada ribaltandosi. Marito e moglie sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Le ferite peggiori le ha riportate la donna, 84enne, trasportata all’ospedale “Bufalini” di Cesena per un trauma violento alla mano.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’intersezione con via La Fontana, quasi davanti al noto ristorante “La Monda da Alfio”. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale, la Fiat Panda guidata da un 91enne, con a fianco la moglie, ha perso il controllo finendo contro un cordolo, ribaltandosi e finendo su un fianco. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco.