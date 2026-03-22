Forlì scende in campo per la solidarietà: al via la prevendita per la ‘Partita del Dono’ con la Nazionale cantanti

C’è un appuntamento che unisce sport, musica e memoria civile nel cuore della Romagna. È ufficialmente partita questa mattina la prevendita per la ‘Partita del dono’, l’evento benefico che giovedì 9 aprile alle ore 20:00 vedrà lo stadio di Forlì trasformarsi in un palcoscenico di solidarietà.

Il tributo a Silver Sirotti

Il fischio d’inizio darà il via a una sfida speciale tra la Nazionale Italiana Cantanti e il Team Silver 1974. Quest’ultima formazione, composta da volti noti dello sport e del tessuto sociale forlivese, è nata per onorare la memoria di Silver Sirotti, il giovane ferroviere forlivese che perse la vita nel 1974 durante la strage dell’Italicus. Sirotti, Medaglia d’oro al valore civile, sacrificò se stesso per trarre in salvo i passeggeri dalle fiamme dell’attentato, diventando un simbolo eterno di eroismo.

Le stelle in campo

C’è grande attesa per vedere all’opera la Nazionale Italiana Cantanti. Sotto la guida tecnica del comico e imitatore Ubaldo Pantani, scenderà in campo anche Sal da Vinci, reduce dal trionfo all’ultimo Festival di Sanremo con il brano ‘Per sempre sì’. L’evento è frutto della sinergia tra il Comune di Forlì e il Club Forza Forlì, presieduto da Franco Pardolesi, che insieme a Franco Sirotti (fratello di Silver) ha lavorato intensamente per rendere possibile questa manifestazione.

Dove acquistare i biglietti

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle sezioni comunali di Avis, Admo e Aido, sostenendo così la cultura del dono e della prevenzione.

Prezzi: tribuna: 15 euro (Ridotto 10 €), gradinata: 10 euro

I biglietti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket o presso i seguenti punti vendita fisici:

Forlì: Edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), Tabaccheria Contrada Grande (via Giorgio Regnoli 97), Tabaccheria – Punto SNAI Framar (viale Gramsci 98).

Forlimpopoli: Tabaccheria Bunaza (via Emilia per Cesena 150).