Forlì, scarsa igiene nei negozi etnici: tre multe e un provvedimento di chiusura

Proseguono i controlli congiunti tra la Polizia Locale di Forlì e l’Ausl Romagna nelle vie del centro storico per la verifica degli esercizi di vicinato. Nel corso dell’ultimo controllo svolto mercoledì scorso, gli agenti della Sezione Polizia Commerciale hanno redatto quattro diffide amministrative per mancata esposizione dei prezzi delle merci, inosservanza dell’obbligo del divieto di fumo e mancata etichettatura dei prodotti in lingua italiana, mentre il personale della Ausl ha proceduto a contestare due verbali per inosservanza delle prescrizioni in materia di igiene. In questa occasione ad essere colpito da un provvedimento di chiusura temporanea, ovvero fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie, è stato un esercizio di vicinato in Via Francesco Nullo. Durante il controllo infatti sono state riscontrate diverse irregolarità di carattere igienico e gestionali, di igiene del personale e delle lavorazioni. “I controlli congiunti che abbiamo pianificato – evidenzia il Comandante della Polizia Locale di Forlì, Claudio Festari – e che proseguiranno, hanno portato finora a questi risultati : su 12 esercizi di vicinato controllati, la Sezione Polizia Commerciale ha emesso 21 diffide amministrative e 3 verbali per violazioni in materia, mentre l’Ausl ha emesso 3 verbali per violazioni di carattere igienico sanitarie e sono stati emessi 5 provvedimenti di sospensione temporanea delle attività”.

“Questi allarmanti dati emersi dai continui controlli sui negozi etnici che con convinzione portiamo avanti da mesi e che spesso portano anche a provvedimenti di chiusura, dimostrano ancora di più quanto tale linea adottata sia quella giusta – commenta l’assessore comunale con delega alla Sicurezza, Luca Bartolini – i numeri lo dimostrano ma, allo stesso tempo, evidenziano che purtroppo ci sono esercenti che svolgono la propria attività senza interessarsi delle basilari norme di igiene ed è per questo che la Polizia Locale proseguirà anche nei prossimi mesi in questa particolare attività congiunta con il personale dell’Ausl”.