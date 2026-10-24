Forlì, scaramucce a distanza tra antifascisti e simpatizzanti di destra in Piazzale della Vittoria - Gallery

Tifosi della Pallacanestro 2.015 Forlì e del Cesena Calcio, poco più in là un gruppo di Forza Nuova con il leader nazionale in testa e un gruppo di antifascisti dalla parte opposta. Lo scenario di Piazzale della Vittoria si presenta così nel giorno più temuto della settimana. Non ci sono i minorenni autori delle minacce dei giorni scorsi e nulla è stato devastato. Solo qualche scaramuccia da lontano tra i tifosi e gli antifascisti con urla particolarmente “colorite” da una parte all’altra della piazza. Il tutto mentre Roberto Fiore, leader di Fn, pronunciava il suo discorso per “ridare l’Italia agli italiani” sotto la statua di Icaro.