Forlì, sarà una giunta giovane

La nuova giunta Zattini, sulla quale è aperto il confronto tra i gruppi politici che hanno appoggiato la candidatura del sindaco, sarà più giovane e con quattro donne. Se il totonomi è ancora aperto, pare ormai sicuro che dei nove assessori 3 saranno di Fratelli d’italia, 3 della lista “La civica”, 1 della Lega, 1 di Forza Italia e 1 scelto dal sindaco. Insieme ai praticamente sicuri Giuseppe Petetta (Forza Italia, già assessore all’Ambiente), Vincenzo Bongiorno (FdI, assumerebbe anche il ruolo di vicesindaco), Paola Casara (La Civica, già assessore con deleghe a Istruzione e Attività produttive) e Vittorio Cicognani (già assessore ai Lavori Pubblici) dovrebbe arrivare la conferma anche per Andrea Cintorino (Lega, assessore al centro storico, che ha ottenuto 458 voti), mentre resterebbe fuori l’attuale vicesindaco Daniele Mezzacapo (459 voti). Anche l’assessore alla Cultura Valerio Melandri potrebbe non essere riconfermato.

Per completare la schiera delle donne sono emersi i nomi di due giovani: Lucia Crispino (La Civica, che ha ottenuto 296 preferenze) e la liceale Chiara Tartaretti (Fratelli d’Italia, con 83 preferenze alle urne)). Infine, potrebbero trovare posto ingiunta anche Loris Ceredi (La Civica, 314 preferenze)) e Emanuela Bassi (FdI, con 114 preferenze). Resterebbe fuori invece l’attuale assessore al Pnrr Marco Catalano, che farebbe il capogruppo di Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la presidenza del consiglio comunale, il più indicato appare Massimiliano Pompignoli (Lega), considerato che in questo ruolo serve una figura autorevole che possa raccogliere i voti della maggioranza assoluta dei componenti dell’assise municipale. Tra i papabili per un assessorato circola anche il nome di Kevin Bravi (La Civica, 325 preferenze) che però potrebbe invece avere il ruolo di capogruppo de La Civica.