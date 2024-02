Forlì, Sara Samorì verso la lista civica a sostegno di Zattini

Sara Samorì è sempre più vicina alla lista civica Forlì Cambia. A distanza di un anno dalla sua uscita dal Pd e dopo una parentesi nel gruppo misto in consiglio comunale, l’ex assessora della giunta Drei sposa il progetto politico di Per, l’associazione “Popolari europeisti riformatori” fondata da Elena Bonetti e Ettore Rosato passati a loro volta da Italia Viva ad Azione di Carlo Calenda. «E’ un passaggio importante, per me si tratta di una ripartenza - dice Samorì -. Dalla chiusura dell’esperienza all’interno del Pd, che nel frattempo ha fatto chiarezza e si è spostato molto più a sinistra anche con l’elezione della segretaria territoriale Gessica Allegni, ho deciso di rinforzare la mia dimensione civica. Quello del civismo, oggi, è la parte in cui i cittadini si sentono maggiormente rappresentati e le stesse persone lo hanno dimostrato dopo il dramma dell’alluvione che ha colpito alcuni quartieri della città di Forlì. Non aderisco ad alcun partito, pur sposando il progetto di Per che è comunque un’associazione politica che cerca di costruire un centro ampio di riformisti e che tiene conto del sentire che ha visto nascere, e poi naufragare, il Terzo Polo».

