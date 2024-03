Forlì, Sara Samorì spiega perchè ha scelto Zattini

«Non mi sono candidata con Lega o Fratelli d’Italia, ma in una lista civica e ci entro con il mio bagaglio valoriale. La mia è una scelta coerente, provengo dal mondo dell’associazionismo e credo che questa esperienza possa essere un laboratorio politico che parte dalle persone, persone che molto spesso rappresentano il partito dell’astensionismo in quanto non si riconoscono negli schieramenti attuali». Così Sara Samorì formalizza il suo ingresso ne “La Civica”, la lista a sostegno del sindaco uscente Gian Luca Zattini. L’ex assessora allo sport nella giunta Drei, a distanza di un anno dalla sua uscita dal Pd «perchè spostatosi troppo a sinistra» (contemporaneamente in consiglio comunale era stato sollevato il caso delle sue assenze in assise ritenute ingiustificate proprio da uno degli alleati del Pd, Giorgio Calderoni del gruppo Forlì e Co, ndr), ha sposato il progetto politico di Per, l’associazione “Popolari europeisti riformatori” fondata da Elena Bonetti e Ettore Rosato passati a loro volta da Italia Viva ad Azione di Carlo Calenda. Dopo i renziani, infatti, anche Azione ha deciso di schierarsi a fianco del sindaco uscente Gian Luca Zattini.

