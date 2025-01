Forlì, Sapeur torna alla Fiera da venerdì a domenica

Un fine settimana tra sapori e profumi della gastronomia italiana dal 24 al 26 gennaio. Oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia trasformeranno i padiglioni della Fiera di Forlì in un “Eden” per buongustai, in occasione della 22° edizione di Sapeur. Appuntamento da venerdì a domenica in via Punta di Ferro. Un’occasione anche per scoprire le proposte delle 90 aziende vitivinicole che animeranno il Forlì Wine Festival (giunto alla 10° edizione) e per degustare le birre artigianali proposte dal Forlì Beer Festival. Durante la manifestazione verrà allestita anche l’Agorà Food per spaziare tra piatti tradizionali e il cibo messicano, dall’argentino fino al tailandese.