Forlì, Sapeur è un paradiso per buongustai

È stato il vice sindaco di Forlì Daniele Mezzacapo a inaugurare l’edizione 2024 della fiera del prodotto tipico e genuino Sapeur nei padiglioni di via Punta di Ferro. Mezzacapo ha tagliato il nastro tricolore insieme agli organizzatori e alla presenza del vice comandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri e del presidente della Fiera di Forlì Valerio Roccalbegni. All’inaugurazione ha fatto seguito la visita agli stand, un paradiso per buongustai, grazie alla presenza di centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, che ormai da anni scommettono sulla grande manifestazione organizzata e allestita da Romagna Fiere. Ad arricchire il cartellone anche approfondimenti tematici, da “Cibo e Salute” alla sezione “Le Vie del Verde” dedicata a giardinaggio, arredo e orticoltura hobbistica, fino alla 9ª edizione di Forlì Wine Festival e all’Happy Beer Festival. Non mancheranno musica, animazioni e divertimento. Sapeur si conclude domenica. Per informazioni: www.sapeur.it .