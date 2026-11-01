Forlì. Santa messa dell’Artista, si ricordano i protagonisti della cultura forlivese

La 63esima edizione della “Santa messa dell’Artista” andrà in scena domani, alle 18, nella basilica di San Mercuriale. Organizzata da un comitato promotore presieduto da Gabriele Zelli e composto da Fausto Fiorentini, Matteo Mazzoni, Flavio e Flavio Pioppelli, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo Livio Corazza, con l’assistenza del parroco del Centro storico don Antonino Nicotra.

Il ricordo degli artisti

Nel corso della messa saranno ricordati gli artisti e gli esponenti della cultura di Forlì e del comprensorio deceduti nel corso dell’ultimo anno: Lucia Ansalone (violinista), Daniele Bedei (musicista), Massimo Biserni (musicista-direttore di bande), Valeria Capelli (promotrice culturale), Willer (Willy) David (produttore musicale), Pietro De Lorenzi (musicista), Franca Ferri (giornalista), Sergio Flamigni (scrittore - storico), Gabriele Focacci (promotore delle 20 edizioni della manifestazione “Corso Garibaldi. La via degli artisti”), Silvano Gherardelli, in arte Dezzotti (pittore), Vanni Landi, detto Scopa (musicista), Gianfranco Lotti (scrittore), Ivan Mazzotti (musicista), Alberto Mazzucca (giornalista - scrittore), Egle Medri (promotrice culturale), Vito Montanari (pittore), Raffaella Orazi (promotrice e operatrice culturale), Anna Maria Pedrelli (poetessa), Franco Pippi (batterista), Aurelio Poggiali (bandista), Vittorio Pretolani (attore della Cumpagnì dla Zercia), Viviana Poponi (pittrice), Caterina Rondelli (promotrice culturale), Adelmo (Bibi) Senzani (tenore), Vittorio Servadei Morgagni (promotore culturale), Sergio Tombari (storico, scrittore, già consigliere del Comitato Pro Forlì Storico-Artistica), don Marcello Vandi (artista), Elves Versari (cantante), Giuseppe (Pino) Vespignani (promotore culturale), Fabio Visini (incisore - maestro dell’antica stampa a ruggine su tela), Vincenzo Zarri (vescovo emerito di Forlì-Bertinoro - scrittore). Si ricorderanno altresì il tenore Angelo Masini e il musicista e compositore Mario Bonavita (Marf), in occasione, rispettivamente, del 100° e dell’80° anniversario della morte.

Il programma

Il programma musicale vedrà l’esecuzione di brani di Paolo Bonaguri, Gabriele Faurè, Cesar Frank, don Pippo Prati, Mozart, Bach e Händel. Se le parti soliste saranno eseguite dal soprano Federica Venturi, e quelle corali dal Coro Città di Forlì diretto da Omar Brui, i brani musicali verranno eseguiti dall’Orchestra della Fondazione “Angelo Masini”, in collaborazione con la Scuola “Messaggio Musicale Federico Mariotti”, diretta dal maestro Fausto Fiorentini.

L’anteprima

Il medesimo programma sarà proposto in anteprima oggi, alle 11.15, nella chiesa del Suffragio, in occasione della messa di Ognissanti presieduta da don Paolo Giuliani.