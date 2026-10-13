Forlì. Sanità, Aggregazioni funzionali territoriali al via

Dal 1° ottobre anche il Distretto di Forlì, così come le altre città romagnole, ha le sue Aggregazioni funzionali territoriali (Aft): sette gruppi di medici di famiglia, organizzati per area geografica, che dovranno garantire ai cittadini la continuità delle cure nell’arco dell’intera giornata. Non si tratta di nuove strutture fisiche ma di un modello di lavoro coordinato che coinvolge i medici di medicina generale e gli ex medici di continuità assistenziale, e che si inserisce nella riorganizzazione della sanità territoriale prevista a livello regionale. Un primo passo che, gradualmente, porterà ad una riorganizzazione del servizio sanitario. A chiarire il contenuto della deliberazione del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, Tiziano Carradori, del 29 settembre scorso che istituisce formalmente le Aggregazioni funzionali territoriali della medicina generale spiegandone il funzionamento e il ruolo che avranno è il direttore di distretto, Francesco Sintoni.