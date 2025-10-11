Forlì, sanguinosa rissa a coltellate davanti alla scuola: almeno tre feriti, uno è grave - Gallery

Una mattinata ad altissima tensione nella prima mattinata di oggi davanti all’Istituto Ruffilli di Forlì. Prima dell’inizio delle lezioni due gruppi di giovanissimi stranieri si sono affrontati nella zona tra la scuola e i Giardini San Domenico. La rissa è arrivata al culmine di frizioni che a quanto pare duravano da tempo e nella rissa è spuntato almeno un coltello e un ragazzo ha riportato diverse ferite, di cui una grave alla gamba ed è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena in ambulanza. Altri due ragazzi, rimasti feriti nella colluttazione, sono stati portati all’ospedale Morgagni di Pierantoni di Forlì.

Sul posto la Polizia di Stato per le indagini: non è escluso che i coltelli apparsi nella rissa potessero essere più di uno, in un confronto tra ragazzi quasi tutti minorenni, sotto gli occhi di decine di altri studenti che si stavano recando a scuola. Durante le verifiche, un coltello è stato recuperato in un tombino. Al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza della vicina sede della Guardia di finanza. Non si esclude al momento che ci siano altre persone ferite, ma è possibile che non si siano fatte soccorrere dal personale del 118.