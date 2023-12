Forlì, San Mercuriale: il campanile riapre alle visite

Il campanile di San Mercuriale apre nuovamente alle visite, nelle giornate di sabato 30 dicembre, dalle ore 15 alle 19, e di sabato 6 gennaio, dalle ore 17 alle 19. Edificato in soli due anni dal 1178 al 1180, su disegno dell’architetto Francesco Deddi, fu realizzato da mastro Aliotto, come riporta una piccola lapide in latino, posta sul lato del campanile che guarda piazza Saffi. Il picco di visitatori, per ammirare lo splendido panorama che si può vedere dalla cella campanaria, si è registrato sabato 23 dicembre con circa 400 presenze.