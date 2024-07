Forlì, San Marco Group premia i dipendenti: più giorni di vacanza e 2.100 euro di bonus

Incremento dei giorni di vacanza ai dipendenti di lunga data, un premio di 2.100 euro e tutela della salute. A poche settimane dalla trasformazione in società benefit San Marco Group, azienda leader nel settore delle pitture e vernici per l’edilizia che si distingue per il modello di welfare innovativo con sede anche a Forlì, introduce ulteriori migliorie. L’occasione è data dall’accordo sindacale sottoscritto con la Rsu e la Rsa aziendali assistite dalla Femca-Cisl delle province di Venezia e Forlì e che coinvolge i lavoratori di tutte le sedi italiane. Fra le novità che si svilupperanno nei prossimi mesi spicca inoltre una iniziativa con Fondazione Umberto Veronesi Ets, che finanzia da più di vent’anni la ricerca d’eccellenza e sviluppa progetti dedicati all’importanza della prevenzione, dell’educazione alla salute e divulgazione scientifica.