Forlì, sacchetti autoespandenti: il Comune aumenta la dotazione da 10 a 15 unità per richiedente

Poiché la disponibilità prevista nella stima iniziale non è stata esaurita, il Comune di Forlì ha deciso di aumentare la fornitura di sacchetti anti-alluvione autoespandenti da 10 a 15 unità per richiedente, riuscendo così a rafforzare le misure di autoprotezione a beneficio dei cittadini alluvionati in caso di eventi atmosferici intensi e/o bombe d’acqua.

“In questi due mesi e mezzo abbiamo ricevuto complessivamente 1.465 domande - spiega l’assessore Giuseppe Petetta - nonostante la riapertura del bando, che ci ha permesso di ampliare la platea dei beneficiari a tutti quei cittadini residenti nelle aree alluvionate nel maggio 2023 e nel settembre 2024, la dotazione iniziale di 34.992 sacchetti autoespandenti, comprati grazie alle risorse residue della raccolta fondi destinata al sostegno degli alluvionati forlivesi, non è stata esaurita. Ecco perché abbiamo deciso da un lato di aumentare da 10 a 15 il numero di dispositivi per ogni cittadino richiedente che era già entrato in graduatoria e, dall’altro, di procedere alla consegna di sacchetti anti-alluvione autoespandenti a ciascun quartiere del Comune di Forlì, in misura proporzionale al numero di abitanti, quali presidi di prossimità da rendere disponibili in occasione di allerte di livello arancione e rosso”.