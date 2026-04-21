Forlì, sacchetti autoespandenti: è iniziato il porta a porta

A Forlì hanno preso il via questo fine settimana le consegne a domicilio dei sacchetti autoespandenti acquistati dal Comune con le risorse residue della raccolta fondi avviata dopo l’alluvione di maggio 2023.

I dispositivi anti-alluvione, nel numero di 15 unità per richiedente, sono stati distribuiti porta a porta nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile dai volontari di SOS Forlì Protezione Civile, Croce Rossa Italiana Comitato di Forlì, Agesci Scout Forlì, Corpo Italiano Soccorso Ordine di Malta Forlì-Faenza e Ali Soccorso Forlì. Le consegne vengono effettuate con automezzi itineranti e personale appiedato.

“In due giorni sono state effettuate oltre 600 consegne, più del 50% del totale previsto con il sistema porta-porta - dichiara l’assessore Giuseppe Petetta che sabato mattina, con il sindaco Zattini, ha ringraziato e salutato tutti i volontari impegnati in questa preziosa attività - con questi ritmi, è molto probabile che le consegne si concludano già questa settimana, con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. Ringrazio davvero di cuore tutti i volontari impegnati in questa iniziativa. La loro generosità e il loro senso civico ci hanno permesso di raggiungere in poche ore centinaia di famiglie, consegnando direttamente a casa di chi ne aveva fatto richiesta la dotazione di 15 sacchetti autoespandenti. L’opera di queste persone ha rappresentato un aiuto concreto per l’Amministrazione comunale e un momento di dialogo e confronto con i cittadini alluvionati. Tutti, al momento del recapito dei dispositivi, hanno ricordato il ruolo e l’importanza del volontariato civile durante l’alluvione.”