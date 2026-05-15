Forlì, sabato arriva la Nazionale Under 21 di basket sordi e scenderà in campo con gli studenti dell’Itt Marconi e i giovani dell’Unieuro

La nazionale italiana basket sordi Under 21 arriva a Forlì sabato 16 maggio e dalle ore 8.30 alle 10 i componenti della squadra saranno in visita all’ITT Marconi per condividere con gli studenti un momento di crescita sportiva e sociale. Dopo un primo momento di incontro, dalle 9.20 alle 10 andrà in scena una partita tra la selezione azzurra a la 5DMCEG del Marconi.

La comitiva Under 21 proseguirà poi nelle attività programmate a Forlì in vista della preparazione ai Mondiali in Polonia. Dalle 10.30 alle 12.30 è prevista una sessione di allenamento presso la palestra Comunale Viroli, quindi nel pomeriggio dalle 17.15 alle 19.45 si svolgerà un’amichevole al “Buscherini” contro una selezione mista Under 17-Under 19 dell’Unieuro Forlì.

Forlì è stata già teatro principale di diverse attività di basket con atleti sordi come il primo Campionato Italiano di pallacanestro 3x3 disputato nel luglio 2022 ma soprattutto il primo raduno della nazionale Under 21 organizzato a giugno 2023 primo raduno della nazionale U21 organizzato a giugno 2023 dove accorsero ben 18 atleti, a dimostrazione a dimostrazione di continuità nell’attività di sensibilizzazione e di supporto per la pallacanestro sorda nell’attività di sensibilizzazione e di supporto da parte della giunta comunale forlivese.