Forlì, sabato 7 dicembre inaugurano i “Giardini di Luce”

L’amministrazione di Forlì si dichiara soddisfatta del movimento in centro nel week-end appena terminato. Più di mille gli ingressi tra sabato e domenica nella pista di pattinaggio ellittica tra le più grandi d’Italia, aperta tutti i giorni fino alle 24.00

“È stato un bellissimo fine settimana di festa - dichiara l’assessora Andrea Cintorino - con alcune importanti anticipazioni di questa quarta edizione di Forlì che Brilla, ispirata alla favola di cioccolato di Willy Wonka. Le luminarie, distribuite in oltre trenta strade e piazze del centro, si sono accese anche lungo le sagome di undici campanili, nove palazzi storici, tra cui il Municipio, la Torre civica e la Rocca di Ravaldino, in Piazzale della Vittoria e nelle principali rotonde. Diciotto stelle comete hanno brillato non solo in centro, ma anche negli amati quartieri della nostra città. Fili di luce e addobbi giganti sono in fase di allestimento nella zona dei Musei San Domenico, in via Theodoli e lungo la facciata dell’oratorio di San Sebastiano.”

Tante poi le novità attese già dal 7 dicembre. “Sabato prossimo, alle 17, inaugureremo i nuovi Giardini di Luce, un percorso di luci incantate, colori cangianti, fiocchi di neve giganti e animali in 3D che attraversa come in un sogno i nostri giardini pubblici fino alla fontana monumentale. Sarà un momento speciale per i più piccoli ma anche per noi adulti - conclude l’assessora Cintorino - che ci accompagnerà fino alla domenica dell’immacolata con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Saffi, il video mapping, la fun gallery sotto il porticato dell’Agenzia delle Entrate e il bosco incantato nella splendida cornice dei Giardini Orselli”.