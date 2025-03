Forlì, Rubens Gardelli potrà vedere il figlio in videochiamata

Rubens Gardelli potrà finalmente rivedere il figlio Brando almeno in videochiamata. Un piccolo passo, ma importante nel caso del papà forlivese che sta cercando disperatamente di far tornare in Italia il bambino, portato in Guatemala dalla madre il 19 luglio 2023 e mai più rientrato a casa. Ieri nell’udienza che si è svolta a Forlì, la mamma di Brando tramite i suoi avvocati in Italia si è impegnata almeno a far vedere il bambino a Rubens in videochiamata.

L’udienza di ieri verteva sull’eccezione d’incompetenza del tribunale di Forlì, poichè i legali della madre di Brando ritengono che il foro del tribunale di Forlì non sia competente. Su questo il giudice si è riservato la decisione.

Ricordiamo che Gardelli ha ottenuto l’affidamento esclusivo rafforzato dal tribunale italiano, ma il bimbo si trova ancora in Guatemala e la mamma, che ha raccontato di essere tornata al suo paese dopo aver subito violenze dal marito, da mesi non fa più vedere Brando all’imprenditore forlivese. Rubens Gardelli, che aveva subito rigettato con forza le accuse di violenza, che ha definito infamanti, è disperato perché non sa più nulla del figlio. Dopo l’udienza di ieri potrà rivedere presto in video il piccolo Brando.