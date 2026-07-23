Forlì, rubavano la merce dai Tir diretti ai supermercati Conad: arrestati due camionisti

I Tir partivano dall’hub logistico forlivese diretti ai supermercati della rete Cia-Conad, ma la merce trasportata non arrivava mai interamente a destinazione. A scoprire il sistema sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa di Forlì, che hanno arrestato in flagranza di reato due autisti di 36 e 53 anni, residenti tra il Riminese e il Ravennate.

L’indagine è scattata grazie alle segnalazioni del titolare di una ditta veneta di autotrasporti che, monitorando i tracciati GPS e le tabelle di marcia dei propri mezzi, ha notato pause sospette e deviazioni sistematiche dal percorso prestabilito. I militari si sono messi subito sulle tracce dei due camion e li hanno seguiti lungo la A14 fino al nodo autostradale riminese. Lì i conducenti hanno accostato in un’area di sosta e, con strumenti di precisione, hanno iniziato a manomettere i sigilli di sicurezza dei portelloni per depredare i bancali senza lasciare segni visibili.

Sorpresi con le mani nel sacco mentre trasferivano alimentari per un valore di circa 1.500 euro, i due sono stati immediatamente bloccati. Le successive perquisizioni domiciliari hanno poi svelato un giro ben più ampio: l’abitazione del 36enne era trasformata in un vero e proprio deposito abusivo, stracolmo di scatole di cibo, bevande e prodotti per l’igiene per un valore di svariate migliaia di euro. Per i camionisti sono scattate le accuse di furto aggravato in concorso e appropriazione indebita, mentre dall’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, sono arrivati i ringraziamenti all’Arma per la tutela della legalità e della catena distributiva.