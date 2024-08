Forlì, rubato l’incasso alla festa dell’Unità della Pescaccia

Un attimo di distrazione, il borsello lasciato incustodito per brevissimo tempo, sufficiente però perchè un ladro se ne appropriasse. E’ svanito così l’incasso, ben 9mila euro, di una delle serate della festa dell’Unità della Pescaccia.

Sembra che il responsabile avesse preso l’incasso dal ristorante per contare i soldi, quindi verso la fine della serata. Sarebbe andato nel tendone del bar per contare i soldi. Pare che si sia allontanato pochi secondi, lasciando incustodito il borsello con il denaro e che quando sia tornato non ci fosse più traccia dell’incasso. Un comprensibile choc per tutti i volontari. Sul posto è intervenuta la Volanti della Polizia per raccogliere le testimonianze e la denuncia degli organizzatori della festa. Il colpo è avvenuto alcune sere fa.

Intanto la festa dell’Unità che doveva chiudere ieri ha aggiunto una serata: oggi concerto del gruppo musicale “Sofia e Ale”.