Forlì, rubato attrezzo costoso ai Vigili del fuoco dell’aerporto

Ladri in azione nel deposito dei Vigili del Fuoco situato all’interno del sedime dell’aeroporto “Ridolfi” di Forlì. Il colpo, avvenuto pochi giorni fa, ha fruttato un bottino specifico e di valore: un divaricatore idraulico, attrezzatura fondamentale per le operazioni di soccorso (specialmente per estrarre feriti dalle lamiere), il cui costo può aggirarsi intorno ai 5mila euro.

Non si tratta di un episodio isolato: la caccia a questa tipologia di materiali in dotazione ai vari Comandi dei Vigili del Fuoco è purtroppo un fenomeno noto in tutta Italia. Furti simili sono stati segnalati in diverse località, a conferma dell’alto valore di mercato di questi oggetti. Ad agire sono quasi certamente bande specializzate che alimentano un mercato nero o utilizzano tali strumenti per scopi criminali, come lo scasso di casseforti o blindati, distorcendone la nobile funzione originaria.

La dinamica del furto a Forlì suggerisce una pianificazione accurata. I malviventi sapevano esattamente cosa cercare e come muoversi. Dopo aver praticato un taglio nella rete perimetrale che delimita l’area aeroportuale, i banditi si sono avvicinati al deposito dei mezzi approfittando dell’oscurità. Una volta raggiunto il camion dei Vigili del Fuoco, hanno asportato il prezioso macchinario e si sono dileguati. A nulla è servita la presenza dei presidi delle forze dell’ordine all’interno dello scalo. Evidentemente, i malviventi hanno agito con estremo tempismo, scegliendo una serata priva di voli in arrivo o in partenza, consapevoli che il minor traffico avrebbe comportato controlli meno serrati e una maggiore facilità di fuga. Le indagini sono ora in corso per risalire ai responsabili.