Forlì, rubata la maglia della Juve lasciata nel luogo dell’incidente mortale di un tifoso 56enne

È stata rubata la maglia della Juventus lasciata legata lungo la via Lughese nel punto dove, il 24 luglio scorso, ha perso la vita in un terribile incidente Maurizio Crescenzo, 56enne che viaggiava in sella alla sua moto. Un piccolo segno per ricordare il 56enne e la sua fede calcistica laddove la sua esistenza si è fermata, ad appena 500 metri da casa. Promemoria di una vita semplice ma piena di passione, la maglia, quella dell’ex capitano bianconero Del Piero, era stata lasciata lì da amici e familiari di Crescenzo, tifoso di lungo corso, nel punto in cui la strada si snoda tra le case del quartiere. La maglietta era stata appesa proprio nel tratto di rettilineo in cui la sua moto ha impattato con la macchina di un pensionato di 81 anni che stava uscendo dalla sua abitazione. La notizia del furto ha lasciato indignati non solo i suoi cari ma l’ intera collettività. “Ha un valore simbolico molto importante per le persone che tengono a Maurizio, quindi chiunque l’abbia presa o sa qualcosa è pregato di consegnarla alla compagna o di portarla al bar di Villafranca”, è l’appello diffuso attraverso i social. Al momento la maglia non è stato restituita ma la speranza è che chi l’ha presa con sé torni sui suoi passi affinché possa essere nuovamente riappesa per tornare a raccontare la storia di Maurizio Crescenzo.