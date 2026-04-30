Forlì, rubano una moto e un personal computer: denunciati due giovanissimi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Forlì hanno denunciato due giovani, poco più che maggiorenni, per “ricettazione” poiché, durante due controlli effettuati a breve distanza, sono stati sorpresi in possesso rispettivamente di un motoveicolo e un personal computer entrambi risultati oggetto di furto. La moto, il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi nel Comune di Faenza, è stata già restituita alla parte lesa mentre il computer è stato sottoposto a sequestro penale, per la successiva restituzione al legittimo proprietario.

Denunciati anche due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed i veicoli affidati a persone idonee alla guida.

Denunciate altre due persone per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposti a controllo mentre si trovavano insieme in centro, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un coltello serramanico avente lama 16 centimetri e di un coltello da cucina con lama di 21 centimetri, che sono stati sottoposti a sequestro penale. Infine, denunciata un’ulteriore persona sempre per “porto abusivo di armi” poiché, durante un ulteriore controllo, è stato sorpreso in possesso di un coltello avente lama di 22 centimetri e una mazza da baseball in metallo della lunghezza complessiva di 64 centimetri; anche in questa circostanza il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.