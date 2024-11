Forlì. Rubano seimila euro tra contanti e gioielli in un’abitazione. Arrestati dalla polizia subito dopo il furto

Sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire con il bottino del furto in appartamento appena compiuto, seimila euro tra gioielli e contanti. Cercavano di arrivare all’auto che avevano lasciato parcheggiata poco distante, ma ad attenderli c’erano i poliziotti che già da un po’ di tempo li tenevano d’occhio. Dopo una breve colluttazione sono finiti in manette. Un albanese e un kosovaro, di 21 e 23 anni, si sono presentati ieri davanti al giudice Andrea Priore per l’udienza di convalida. Difesi entrambi dall’avvocato Valerio Girani, è stato imposto loro il divieto di dimora in provincia di Forlì-Cesena, in attesa del processo che sarà celebrato il 27 novembre. Devono rispondere di furto, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

La loro scorribanda era iniziata martedì pomeriggio, senza sapere che gli occhi delle forze dell’ordine li avevano intercettati appena usciti dal casello autostradale di Forlì. I sistemi informatici di controllo stradale, infatti, avevano dato l’allarme perchè l’auto sulla quale si trovavano era registrata tra quelle sospette, utilizzate cioè per compiere furti. Il proprietario risiede a Padova, anche se nessuno dei due occupanti era titolare dell’auto. La Polizia ha seguito l’auto fino alla zona di piazzale della Vittoria dove i due giovani sono scesi e hanno fatto perdere le loro tracce. Poco dopo è scattato un allarme furto in abitazione, ma il proprietario aveva notato due giovani allontanarsi quando hanno capito che in casa c’era qualcuno. Chiamata la polizia, è bastata una rapida occhiata alle telecamere di sorveglianza per vedere che si trattava degli stessi occupanti dell’auto. Poco dopo altro furto in abitazione, in questa occasione andato a segno. Rubati contanti e gioielli per 6mila euro. Questa volta i poliziotti hanno atteso i presunti ladri alla loro auto e dopo una breve colluttazione li hanno fermati, con il bottino ancora in mano. Su disposizione del pm Andrea Marchini sono stati arrestati e dopo la convalida torneranno a Forlì tra venti giorni per il processo.